Hırsızı gözlüğü ele verdi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir iş yerinden hırsızlık yapan kişi, gözlüğü sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki bir dükkana hırsızlık amacıyla giren 3 kişi, fırça, jöle, perma, takma saç, saç spreyi ve çeşitli kuaför malzemesi çaldı.

İş yeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık yapan kişilerden birinin gözlüğünden yola çıkarak çalışma başlattı.

Zanlıların iş yerinin eski çalışanı S.Ç. ile M.K. ve E.F.Ü. olduğunu tespit eden ekipler, S.Ç. ve E.F.Ü'yü düzenlenen operasyonla Yeni Sanayi Mahallesi Çarşamba Pazarı civarında yakaladı. Şüphelilerden M.K'nin firari olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan iki kişi sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızların iş yeri içerisinde kuaför malzemesi çalıp ellerinde eşyalarla kaçtıkları görüldü.



