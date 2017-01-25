BBP Genel Başkanı Destici:

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ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması beklenen referanduma ilişkin, "Türkiye'de bir referandum süreci gerçekleşecekse bu, demokratik bir şölen ve bayram havasında yaşanmalı." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumun demokratik bir şölen havasında geçmesi için farklı görüş ve fikirlere saygı duyulması gerektiğini belirten Destici, halkı kamplaştırmadan sürecin yürütülmesini istedi.

- "Herkesin görüşüne saygı duyulmalı"

Referanduma gidilen süreçte toplumun tüm kesimlerinin görüşlerine saygı duyulması gerektiğine işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' diyen, 'hayır' diyen vatandaşa da saygı duyulması gerekir. Bu demokratik bir süreçtir. Herkesin görüşüne, fikrine, düşüncesine saygı duymak lazım. Çünkü 'evet' diyenler de Türkiye'yi daha ileri bir noktaya taşımak için evet dediklerine inanıyor, 'hayır' diyenler de daha demokratik bir Türkiye için hayır dediklerine inanıyor. Her iki kesimin de görüşüne saygı duymak lazım. Türkiye'de bir referandum süreci gerçekleşecekse bu, demokratik bir şölen ve bayram havasında yaşanmalı. Gerilimden, kamplaşmadan ve ayrışmalardan uzak durulması lazım. Eğer birileri Türkiye'yi karıştırmak istiyorsa, Türkiye'yi Suriye gibi bir kaosa ortamına sürüklemek isteyenlerin ekmeğine yağ çalınmış olur."

- "Nihai çözüm sağlanamadı"

Destici, Astana'daki görüşmeleri değerlendirirken, Suriye'de toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesini ve demokratik bir sistemin kurulmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Destici, şunları kaydetti:

"Astana zirvesinin sonuç bildirgesinde Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak hareket edeceğiyle ilgili birtakım açıklamalar olsa da ateşkes konusunda nihai bir çözüm sağlanamadı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve Suriye'deki savaşı tamamen sona erdirecek gerekli adımların atılmasında sonuç bildirisinin kadük kaldığını görmekteyiz."