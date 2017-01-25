Şanlıurfa'da yol kontrolünde terörist yakalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen bir teröristi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrol uygulaması sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan arama sırasında, terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen bir terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.

Terör örgütü zanlısı sorgulanmak üzere, jandarmaya götürüldü.