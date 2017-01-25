Adana'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında, haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıl hapis istemiyle dava açılan eski 4. sınıf emniyet müdürleri Haluk Pamukçu ve Nezir Özcan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Pamukçu hazır bulundu. Bu dosyadan tutuksuz yargılanan ancak Kocaeli'de "FETÖ üyesi" olmak suçundan tutuklu bulunan Nezir Özcan ise Kocaeli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi.

Seyhan Emniyet Amirliğinde görevli tanık polis memuru M.Ö, darbe gecesi kendilerine, "Kim gelirse gelsin, içeri girmek isterlerse vuracaksınız." diye talimat verildiğini anlattı.

Bu talimatın ardından çelik yeleklerini giydikleri sırada yıllık izinde olan dönemin Seyhan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Pamukçu'nun geldiğini belirten M.Ö, "Biz yeleklerimizi giyerken Haluk müdür yanımızdan geçtiği sırada, 'Yelekler sizi kurtarmaz, silahınızı, kimliğinizi bırakın.' dedi. Şaşırdık. Biz de 'Ne kimliği, ne silahı bırakması. Silah namusumuzdur bırakmayız.' deyince Haluk müdür 'Şaka yaptım.' dedi. Haluk müdürün ayrıca darbe gecesi izinli olduğu ve misafirlerinin gelecek olması nedeniyle odasını temizlettirdiği, birkaç koltuk takviyesi yaptırdığını da duydum." ifadelerini kullandı.

Sanık Nezir Özcan ise darbe gecesi amirinin verdiği talimatları yerine getirdiğini ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Darbenin başarılı olması durumunda Adana Emniyet Müdürü yapılacağı ileri sürülen Haluk Pamukçu ise tanıklardan M.Ö'nün iddialarını kabul etmediğini savundu. "(Ben çelik yeleği giymeyin işinize yaramaz) diye bir şey söylemedim. İzinden çağrıldım." diyen Pamukçu, herhangi bir kalkışmanın tarafı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Pamukçu'nun tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Sanıklar Haluk Pamukçu ve Nezir Özcan hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından dava açılmıştı.