Bakan Arslan AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

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ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, güçlendirme işlemi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki serbest geçiş sistemini bu sene içerisinde hayata geçireceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Arslan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrasya Tüneli'nin henüz istedikleri seviyeye gelmediğini belirten Arslan, "Bu tip projeleri kademli olarak açarsınız. Avrasya Tüneli şu anda 14 saat, 07.00-21.00 saatleri arasında çalışıyor. Amacımız sistemin oturması. Zaman içerisinde 100 bin aracın geçeceği bir sistemi test etme şansınız yok. Yaşarken gerekli tedbirleri alıyoruz, 14 saat trafik hizmeti veriyoruz. Olası aksaklık ve eksiklikleri gece gideriyoruz. Bu bütün benzer projelerde böyledir." ifadelerini kullandı.

Arslan, ay sonu itibarıyla Avrasya Tüneli'nin 24 saat boyunca hizmet vereceğini belirterek, herhangi bir eksiklik ya da aksaklığın şu aşamada söz konusu olmadığını söyledi. Arslan, "Öngördüğümüz, 2-3 dakika içerisinde olaylara müdahale etmekti, onu da yapıyoruz." diye konuştu.

Kullanıcıların Avrasya Tüneli'ne girdiğinde, "Ben çok derinde bir yerdeyim" psikolojisine kapılıp rahatsız olmaması adına yatay yönde de virajlar yaptıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Sadece en derin noktada gelip tekrar yukarı çıkınca kısa mesafede hissediyorsunuz. Buna rağmen 'Ben denizin 106 metre altındayım' deyip psikolojik olarak rahatsız olan bugüne kadar 5-6 kişi oldu, onlara da 2-3 dakika içerisinde yardımcı olundu. İnsanların rahatsız olmaması için Avrasya Tüneli'nin ışıklandırması çok farklıdır. Birincisi, monotonluktan kurtarmak adına kademe kademe değişir, ikinci olarak gün ışığına benzer bir ışık vardır ki, tünele girdim psikolojisi olmasın, tam tersine insanlar huzurlu, konforlu yolculuk yapsınlar. Bunu da bu işin otoritesi olan uzmanlardan destek alarak uygulamaya soktuk. İnsanlar bilsin ki bu tip çalışmalar yaparken onların hayatını kolaylaştıracak her şeyi önceden çalışıp hayata geçiriyoruz."

Arslan, Avrasya Tüneli'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğrudan faydasının ölçülebilir hale getirilip getirilmediğinin sorulması üzerine, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldıktan sonra diğer 2 köprünün yaklaşık yüzde 30 yükünü almıştık. Avrasya Tüneli açıldıktan sonra da özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğinde de ciddi bir azalma oldu. Ancak biz hayatı kolaylaştırdıkça köprülerden geçiş kolaylaştıkça, '1-1,5 saat ben bu trafiği kaldıramam' deyip köprüye çıkmayanlar, köprüdeki rahatlamayı görünce trafiğe de çıkıyorlar. Aslında bu aynı zamanda biraz trafiği de arttırıyor." diye konuştu.

- "15 Temmuz Şehitler Köprüsü güçlendirilecek"

Bakan Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılıp kaldırılmayacağının sorulması üzerine de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden örnek vererek, serbest geçiş sisteminin getirilmesinden sonra akışın arttığını ve insanların hayatlarının kolaylaştığını kaydetti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de benzer uygulamayı hayata geçireceklerini belirten Arslan, "Bu sene içerisinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yenilemeyi yapacağız. Yenilemeden kaynaklı trafiği kısıtlayacağız. Dolayısıyla serbest geçiş sistemi için 2-3 ay insanları mağdur edip, dönüp sonra takviye için de 2-3 ay mağdur etmek yerine bu iki çalışmayı birleştiriyoruz. Aynı anda yapacağız. Takviye etme, güçlendirme işlemi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki serbest geçiş sistemini de bu sene içerisinde hayata geçireceğiz." dedi.

Arslan, söz konusu çalışmanın zamanlamasının sorulması üzerine, "Özellikle okulların tatil olduğu, İstanbul'daki insanların tatil için şehir dışına çıktığı bir dönemde... Ramazan, bu sene haziran ayına denk geliyor. Ramazanda insanların hayatını aksatmamak çok önemli ancak eylül ayının ortası itibarıyla okullar açılıyor. Bu sefer başka bir yoğunluk oluşuyor. Elbette ki ramazan ayını gözetmemiz lazım, özellikle akşamları çok ciddi bir hareketlilik oluyor. Okulların açılma dönemini daha çok gözetmemiz lazım." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Arslan, söz konusu çalışmanın yaklaşık 3 ay süreceğini belirterek, "Geçmişte çok daha uzun sürüyordu ancak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çok farklı bir malzemeyi kullandık. O tecrübeyi şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kullanacağız. Çok daha kısa sürede yapıp, yenileyeceğiz." diye konuştu.

- "Köprü ücretleri makul seviyede"

Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücretlerinin artılmasına yönelik eleştirilere, "Bu köprülerimiz yaşlandı. Dolayısıyla köprüleri çok daha modern hale getirmek, yenilemek adına her iki köprüde, devamındaki viyadükler ve otoyollarda da çok ciddi iyileştirmeler yaptık, halen de yapıyoruz. Bunların getirdiği çok ciddi maliyetler var. Bu maliyetleri de bu köprü gelirlerinden karşılamamız gerekiyor. Biz 3-4 yıl boyunca neredeyse zam yapmadık. Bu masrafları yapınca da mecburen onların fiyatlarını artırmak durumunda kaldık." diye konuştu.

Artışın oran olarak yüksek gözüktüğünü ancak ücretin makul seviyede bulunduğuna dikkati çeken Arslan, "Hele ki başka ülkelerdeki otoyol ve köprü fiyatlarıyla kıyaslandığımız zaman ve bunların yaşamımıza kattığı kolaylığı da düşündüğümüz zaman ücretler çok yüksek değil. İnsanlarımızın bu konuda bize inanmaları iyi niyetle bize yaklaşmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yollarının tamamlanmasında yaşanan gecikme hakkında bilgi veren Arslan, Sancaktepe ve Kurtköy'de kamulaştırmadan kaynaklı işlerin mahkemeye taşındığını, bunun gecikmeye neden olduğunu söyledi. Arslan, "İnsanlar, 'Gecikme olduysa açılmasaydı' diyebilir. Ben buralarda bir sıkıntı yaşanacak diye Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul'a ve İstanbulların hayatına sağlayacağı kolaylıktan vazgeçemem" dedi.

- Osman Gazi Köprüsü'ndeki indirim trafiği yüzde 30 artırdı

Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücretlerinde yapılan indirimin araç trafiğine olumlu yansıdığını belirterek, "Yaklaşık yüzde 30 bir artış oldu. Ancak Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü'nde ve bunların devamı olan otoyollarda bizim zaten başlangıçtaki fizibilitelerimiz ortaya koyuyordu ki bu projeler bitip belirli bir süre geçmeden, ilave kendi trafiğini oluşturmadan isteğimiz rakamlara erişemeyeceğiz. Bu bizim için sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların köprüden geçmek yerine Körfez'i dolaşarak yakıt sarfiyatı yaptıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Vatandaş İstanbul'dan çıkarken deposunu dolduruyor. Osman Gazi Köprüsü sapağına gelince de 'köprüden geçersem 65 lira vereceğim, Körfez'i dolaşırsam sanki bedava dolaşmışım' gibi psikolojiye giriyor. İnsanlarımızdan istirhamımız, bu hesabı iyi yapsınlar. Körfez'i dolaşarak zaman kaybına uğramasınlar, çevreye zararlı etkiyi artırmasınlar ve çok daha önemlisi kaza riskini almasınlar. Süre içerisinde bugünlerde Bursa'ya kadar olan kısmını da açmış olacağız. Orhan Gazi'den sonra Gemlik Bursa'yı da açmış olacağız. İlave trafiğini oluşturacak ve inşallah iki yıl içerisinde İzmir'e kadar olan otoyolu bitirdiğimizde ve Çanakkale'nin trafiğini ring olarak buraya aldığımız zaman o rakamlara erişecektir."

- Osman Gazi Köprüsü'ndeki vinç

Öte yandan, Osman Gazi Köprüsü'ndeki vincin trafiğe olumsuz herhangi bir etkisinin olmadığının altını çizen, Arslan, şu ifadeleri kullandı

"Orada vincin sökülmemesinden kaynaklı trafik akışı aksıyor mu, hayır. İnsanlara bir zararı var mı, hayır. Belki psikolojik olarak 'Orada vinç var, devrilir mi' diye düşünüyorlar. O vinç, hiçbir köprü yokken, hiçbir çalışma yokken, devrilmeyecek şekilde inşa edilmiş, monte edilmiştir. Dolasıyla insanımız bu konuda rahat olsunlar. Bizim derdimiz insanımızın toptan menfaatidir. Toptan menfaat de bu projenin kullanılması olduğuna göre vinç söküm işleri zaman içerisinde yapılır. Burada herhangi bir tereddüde mahal yok."

(Sürecek)