Van'da 197 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde, bir iş yerindeki aramada 197 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak sigara ticareti yapan ve nakleden zanlıların belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada, 197 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili M.T. ve S.K. gözaltına alındı. Zanlılar Z.B. ve M.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.