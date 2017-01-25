Bursa'daki cinayet davası

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BURSA (AA) - Bursa'da, oto kiralama meselesi yüzünden bir kişiyi öldürmekle suçlanan 4 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Volkan Beysülen (23), Ömer Gürlemez (25), tutuksuz sanıklar Hasan Can Arslan (19), Yasin Ağacan (23) ve maktul Gökhan Şen'in (25) yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Haklarında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklardan Gürlemez, savunmasında, ilk duruşmadaki ifadesini tekrarladı.

Olay günü arabayla gezdiklerine değinen Gürlemez, "Volkan'ın Gökhan Şen'e bir süre önce kiraladığı aracı yolda başka biri kullanırken gördük. Ardından Demirkapı Mahallesi'nde Gökhan Şen ile buluşmaya gittik. Gökhan ile Ömer kavga etmeye başladı. Ben de kavgayı ayırmak için araçtan bıçağı aldım. Volkan ile beraber Gökhan'a bıçak salladık." diye konuştu.

Volkan Beysülen ise olay günü maktul Şen'in yanına gittiklerini belirterek, "Ben Gökhan'ın koluna girdim ve bana vurmaya başladı. 4-5 metre aşağıya indik. Yasin ve Ömer yanıma geldi, Yasin, maktulü itti. O sırada Gökhan elini beline attı. Belinde bıçak gibi bir şey vardı. Ben de bıçak çektim. Birkaç kez eğilerek, alttan vurdum. Ömer de üst tarafa doğru vurmaya başladı. Daha sonra kaçtık." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanıklar ise kavgayı ayırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından sanıklara 25'er yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan Yasin Ağacan ile Hasan Can Arslan kararın ardından tutuklandı. Polisin tutuklanan sanıkları götürmesi sırasında sanıklarla maktul yakınları arasında bir süre gerginlik yaşandı.

- Olay

Geçen yıl 4 Ocak'ta merkez Osmangazi ilçesi Demirkapı Caddesi'nde hareketsiz halde bulunan kişinin bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenmiş, olayla ilgili Volkan Beysülen, Ömer Gürlemez ve Hasan Can Arslan ile Yasin Ağacan gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerden Hasan Can Arslan ile Yasin Ağacan ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.



