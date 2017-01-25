Yeni soyadına yeni kimliğiyle kavuştu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir esnaf, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddiasıyla aranan Adli Öksüz ile aynı olan soyadını değiştirdi.

Andırın ilçesi Yeni Mahalle'de esnaflık yapan Adil Öksüz, darbeci Adil Öksüz ile aynı isim ve soyadı taşımaktan rahatsız olunca Andırın adliyesinde dava açtı. Mahkeme kararıyla ''Cantürk'' soyadını alan Adil Öksüz, yeni kimliğine kavuştu.



Esnaf Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Andırın İlçe Nüfus Müdürlüğünden aldığı yeni kimliğiyle bundan sonraki yaşantısını "Cantürk" soyadı ile sürdüreceğini belirterek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirlenen firarı sanık Adil Öksüz ile aynı ad ve soyadını taşımaktan dolayı çok sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Soyadını değiştirmekle büyük bir psikolojik rahatlama yaşadığını aktaran Cantürk, şunları kaydetti:



"15 Temmuz darbe girişiminden sonra çektiğim sıkıntılardan dolayı, soyadımı değiştirmek üzere Andırın adliyesinde dava açtım. Dava sonucu mahkeme soyadımın değiştirilmesine karar verdi. Dün yeni soyadımın yer aldığı nüfus cüzdanımı İlçe Nüfus Müdürlüğünden aldım. Darbe girişiminde hain Adil Öksüz'den dolayı çok sıkıntı çekmiştim. Mecbur kimliğimi değiştirmek zorunda kaldım. Soy ismimi Cantürk olarak değiştirdim. Bundan sonra rahat bir şekilde ilçe dışına çıkacağım. Esnaf olduğumdan dolayı rahat bir şekilde alışverişlerime gidebileceğim. Allah'a şükür rahatladım. İnşallah Adil Öksüz bir an evvel yakalanır, Türk adaletine teslim olur, Türk adaleti gereken cezayı verir.”

