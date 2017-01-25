Spot piyasada elektrik fiyatları

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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 230,03 lira, en düşük 204,37 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,9 artarak 166 milyon 276 bin 413 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 230,03 lira, en düşük 04.00'te 204,37 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 218,36 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 219,43 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 235 lira, en düşük 109,99 liradan işlem gördü.