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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta ava çıkan 14 yaşındaki öğrencinin vurulması

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:22

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ava çıktıkları sırada arkadaşının tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki öğrenci, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Arkadaşı Berkcan A. (15) ile Çayırlı köyündeki ormanlık alanda av yaparken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan, Ereğli Devlet Hastanesine, oradan da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Enes Alçın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı köyde ikamet eden ortaokul öğrencisi Berkcan A. (15) ile Enes A. (14), 23 Ocak'ta Çayırlı köyündeki ormanlık alanda avlanmaya çıkmıştı. Berkcan A, av sırasında önünde yürüyen arkadaşı Enes'i tüfeğinin ateş alması sonucu yaralamıştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Bercan A. ifadesinin ardından salıverilmişti.

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