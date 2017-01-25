Zonguldak'ta ava çıkan 14 yaşındaki öğrencinin vurulması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ava çıktıkları sırada arkadaşının tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki öğrenci, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Arkadaşı Berkcan A. (15) ile Çayırlı köyündeki ormanlık alanda av yaparken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralanan, Ereğli Devlet Hastanesine, oradan da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Enes Alçın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı köyde ikamet eden ortaokul öğrencisi Berkcan A. (15) ile Enes A. (14), 23 Ocak'ta Çayırlı köyündeki ormanlık alanda avlanmaya çıkmıştı. Berkcan A, av sırasında önünde yürüyen arkadaşı Enes'i tüfeğinin ateş alması sonucu yaralamıştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Bercan A. ifadesinin ardından salıverilmişti.