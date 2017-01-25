Yetim çocuklar, Antep'in yöresel yemeklerine lezzet kattı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezince düzenlenen etkinlikte yetim çocuklar, Gaziantep'in yöresel yemeklerine lezzet verdi.

Yetim Koordinasyon Merkezince 25 yetim çocuk için karne hediyesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Mutfak Sanatları Eğitim Merkezine gelen çocuklara, önce ustalar tarafından sarma, ökçe ve peynirli irmik helvasının nasıl yapıldığı anlatıldı.

Şef Aşçı Ahmet Uygun'un anlattığı püf noktalarıyla yöresel lezzetleri yapan çocuklar, daha sonra pişen yemeklerinin tadına baktı. Etkinlik kapsamında bugün doğum günü olduğu belirtilen bir çocuğun da irmik helvasına konan mumlarla doğum günü kutlandı.

Merkezin koordinatörü Hatice Sohbet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin 2 senedir hizmet verdiğini, burada yetim çocuklarla annelerine kültürel ve akademik eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının toplumda mutlu, huzurlu ve başarılı bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Sohbet, "Bu nedenle çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de çocuklara karne hediyesi olarak Mutfak Sanatları Eğitim Merkezine geldik. Yöresel Antep yemeklerini kendi elleriyle yaptılar ve hep birlikte yediler. Bu gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra, her bir çocuğumuza ayrıca İngilizce, Matematik ve Türkçe eğitimi verdik." diye konuştu.

Çocuklardan Esma Nur Demir (11), annesinin evde sık sık dolma, sarma yaptığını, kendisinin de hep nasıl yapıldığını çok merak ettiğini söyledi. Burada bu yemeği deneme şansı bulduğunu anlatan küçük kız, yaptıkları yemeğin çok güzel olduğunu, eve gidince de annesi için bu yemeği yapacağını dile getirdi.

Erdem Değer (13) de sarmayı çok sevdiğini belirterek "Etkinliğe aç gelmiştim. Çok iyi oldu. Bizi buraya getirdikleri için çok mutlu oldum." dedi.

Sedef Taşkıran (11), yemekleri kendi elleriyle yaptıklarını, yapamayanlara yardımcı olduğunu dile getirerek etkinlik sayesinde çok eğlendiklerini kaydetti.