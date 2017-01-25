Tüfenkci'den "Dünya Gümrük Günü" mesajı:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrük idareleri için veri analizinin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Verinin etkin şekilde kullanımının bir diğer yolu da yurt içinde ve dışında güçlü iş birlikleri oluşturmaktan geçiyor. İş birliği ve istihbarat mekanizmaları, hızlı ve güvenli ticaretin sağlanabilmesi, vergi kayıplarının ve kaçakçılık faaliyetlerinin en aza indirilebilmesi için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, "Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gümrük İşbirliği Konseyi’nin 64 yıl önce ilk toplantısını hatırlamak ve gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nün kutlandığını hatırlattı.

Dünya Gümrük Örgütü tarafından bu yılın temasının "Etkin Sınır Yönetimi için Veri Analizi" olarak belirlendiğini ifade eden Tüfenkci, sınır yönetiminin etkinliğini artırmada en önemli kurum olarak görev yapan gümrük idareleri için veri analizinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Gümrük idarelerinin doğru ve hızlı kararlar verebilmesinin söz konusu verilerin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı olduğuna işaret eden Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında stratejik kararların doğru biçimde alınmasına, risklerin daha iyi yönetilmesine ve inovasyon yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bugün çok sayıda eşya ve yolcu gümrüklerden geçmekte ve bunlara ilişkin olarak sürekli veriler toplanmaktadır. Bu verilerin analizi ise denetimin kalitesini ve değerini artırmakta, eşya ve yolcu denetimlerini güçlendirmekte, kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi artırmaktadır.

Elektronik sistemleri ve otomasyonu güçlendirmenin yanı sıra verinin etkin şekilde kullanımının bir diğer yolu da yurt içinde ve dışında güçlü iş birlikleri oluşturmaktan geçmektedir. İş birliği ve istihbarat mekanizmaları, hızlı ve güvenli ticaretin sağlanabilmesi, vergi kayıplarının ve kaçakçılık faaliyetlerinin en aza indirilebilmesi için hayati önem arz etmektedir."

Tüfenkci, bu yılki tema çerçevesinde gümrük idarelerinin, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, veri analizinin özünü oluşturan bilgi ve iletişim teknoloji uygulamalarını sergileme ve paylaşma fırsatı bulacağını belirterek, Bakanlık olarak Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile Tek Pencere Sistemi'nin de tanıtımlarını yapacaklarını kaydetti.

- "Tek Pencere sisteminde e-başvuru bu yıl içinde tamamlanacak"

Tek Pencere Sistemi'nin, dış ticarete ilişkin gümrük hizmetlerinin tamamının tek bir noktadan gerçekleşmesini ve yürütülmesini sağlayacağını ifade eden Tüfenkci, bugüne kadar ithalat ve ihracat işlemlerinde 21 kurum ve kuruluşu sisteme entegre ettiklerini anımsattı.

Tüfenkci, "Halihazırda 116 belge Tek Pencere Sistemi üzerinden işlem görüyor. Sistemin e-belge aşamasını tamamladık, e-başvuru aşaması ise bu sene içerisinde tamamlanacak." görüşüne yer verdi.

Söz konusu sistem ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine işaret eden Tüfenkci, ayrıca izlenebilirliğin artması, kaynakların daha etkin kullanımı, denetimlerin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması, gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ticaret erbabının zaman ve kaynak maliyetlerinin azaltılmasının sağlanacağını bildirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde imzalanan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması kapsamında oluşturulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunun ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı eş başkanlığında yürütüldüğünü hatırlatan Tüfenkci, kurulun, kamu ile özel sektör işbirliğinin artırılarak ticaretin kolaylaştırılması stratejilerinin belirlenmesi ve eylem planlarının oluşturulması için bütün paydaşların dahil olduğu bir platform işlevi göreceğini ifade etti.

Gümrüklerin, uluslararası ticaretin gelişmesinde ve ticaretin kolaylaştırılmasında kilit konumda yer aldığını vurgulayan Tüfenkci, bu nedenle gümrük kapılarını artan dış ticaret hacmine, ihtiyaç ve taleplere göre yenilediklerini ve dış ticaret erbabına önemli avantajlar sağladıklarını kaydetti.

Bakan Tüfenkci, daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle dijital ortama taşıdıkları gümrük işlemlerinin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra kararlılıkla sürdürdüğümüz karşılıklı veri değişimi, bilgi ve istihbarat paylaşımı, ortak kapı kullanımı, tır işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi gibi girişimlerimiz, ticaret erbabımızın rekabet gücünü arttıran önemli iş birliği faaliyetlerini mümkün kılmaktadır.

Dünya Gümrük Günü teması çerçevesinde, ulusal ve uluslararası platformlarda işbirliği çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesilesiyle başta gümrük işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen personelimiz başta olmak üzere, tüm gümrük camiasının Dünya Gümrük Günü’nü tebrik ediyorum."

