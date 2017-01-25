Bakan Arslan AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

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ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nde 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdiklerini belirterek, "Kanal İstanbul'dan 2,7 milyar metreküp malzeme çıkacak. Bu malzemeyle kömür ocaklarındaki çukurları dolduracağız, rekreasyon alanları oluşturacağız, bataklıkları tekrardan yeşillendireceğiz, yapay adalar oluşturacağız." dedi.

Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul Projesi'nin, İstanbul ve bölge için çok önemli olduğuna işaret eden Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da projeyi çok önemsediğini ve takip ettiğini söyledi. Projede şu ana kadar birçok güzergahın çalışıldığını ancak 5 güzergahta ayrıntılı çalışma yapma kararı alındığını ve bu noktada son aşamaya gelindiğini bildiren Arslan, "Kanal İstanbul Projesi'nde şehircilik anlamında özellikle orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alarak 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdik." diye konuştu.

Arslan, projenin finansmanıyla ilgili de birçok alternatif çalıştıklarını anlattı. Yaklaşık 43 kilometrelik, büyük gemilerin geçebileceği çok önemli bir kanal yapacaklarını vurgulayan Arslan, kanaldan 2,7 milyar metreküp malzeme çıkacağını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çıkacak malzemeyle 3. havalimanında olduğu gibi kömür ocaklarındaki çukurları dolduracaklarını, rekreasyon alanları oluşturacaklarını, bataklıkları tekrardan yeşillendireceklerini, yapay adalar oluşturacaklarını bildirdi. Malzemeyi limanlarda dolguda da kullanacaklarını anlatan Arslan, bir kısmının da tarımda kullanılabilecek verimli toprak olduğunu ve onu da başka yerlerde değerlendireceklerini dile getirdi. Projede ön etütlerde belli bir noktaya geldiklerine değinen Arslan, "Bu yıl içinde artık nihai etütleri yapıp, ihale etmeye esas etütleri yapacağız. Cumhurbaşkanımızın da söyledikleri bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi birçok kurumla çalışıyoruz." diye konuştu.

Çalışmaların belli bir noktaya geldiğini söyleyen Arslan, bu yıl projelerin ihale edilmesi aşamasına getirilmesini sağlayacaklarını belirtti. Bu noktada bilimsel çalışmaların önemli olduğunu dile getiren Arslan, projede 4 üniversiteden destek aldıklarını da aktardı.

- "Projelerimizde etkilenmiyoruz, etkilenmeyeceğiz"

Küresel ekonomideki yavaşlama ve kur artışının devam eden ve planlanan projelerinin finansmanını etkileyip etkilemediğine yönelik soru üzerine Arslan, 2009-2010'dan bu yana dünyada Türkiye'nin yaptığı büyüklükte proje yapan ülke olmadığını söyledi.

Arslan, Türkiye'nin, küresel ekonomideki daralmaya rağmen büyük projeleri devam ettirdiğine işaret ederek, "Elbette kur artışı olumsuz etki yapan bir şey, yapmaz dersek yanlış bir ifadede bulunmuş oluruz. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek Başbakanımız dünyadaki her türlü daralmaya ve krize rağmen özellikle ekonominin ve kalkınmasının olmazsa olmazı olarak, ulaştırma altyapı projelerini görüyorlar. Çünkü ulaşımı erişimi kolaylaştırdıkça, ulaştırma projelerini bitirdikçe aslında dolaylı olarak ekonominin, kalkınmanın lokomotifi ve dinamosu olarak bunu hayata geçirmiş oluyorsunuz. Her şeye rağmen ulaştırma projelerinde bir aksaklık olmadı, bu yıl da yaklaşık 37 milyar liralık yatırım yapacağız, yap işlet devret modeliyle yaptıklarımız hariç." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale Köprüsü ihalesi için yurt dışından 11 güçlü firmanın şartname aldığına işaret eden Arslan, "Çanakkale Köprüsü'ne olan ilgi de gösteriyor ki dünyada ekonomik daralma varken, büyük projeler yapılmıyorken, Türkiye'nin büyük projeleri yapıyor olması, dünyadaki finans sektörünün bakışını da buraya çeviriyor. Çünkü bu projeler yapıldıktan sonra projelerin oluşturduğu bir katma değer, kalkınmaya lokomotif olma durumu var. Bence projelerimizde bu anlamda etkilenmiyoruz, etkilenmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin sosyal paylaşım sitelerinden talepleri

Sosyal paylaşım sitelerinin, Türkiye'nin talepleri karşısındaki tavırlarında olumlu değişiklikler olup olmadığının sorulması üzerine Arslan, bilişim ve sosyal medyanın çok önemli alanlar olduğunu söyledi.

Arslan, sosyal medyanın olumsuz kullanılması halinde faydası kadar zararları da bulunduğunu belirterek, "Ülke olarak bunun avantajlarını yaşadığımız gibi sıkıntılarını da yaşıyoruz. Facebook, YouTube, Twitter gibi sanal medyadaki çok önemli aktörlerin iş ve işlemlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşadık." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) birtakım yetkiler verildiğini ve yaptırım uygulama hakkı getirildiğini hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu yaptırım uygulama hakkı çerçevesinde geçen yıllarda bizim taleplerimizin karşılanma oranı yüzde 50 mertebelerinde iken 2016'da bu oran yüzde 75'lere çıktı. Yüzde 25'lik kısmında yine mahkeme kararlarına rağmen uygulamadıkları oldu ama geriye dönük kıyasladığımızda olumlu gelişmeler var. Üst düzey görüşmeleri devam ettiriyoruz. Olumlu adımlar atılıyor. İstediğimiz seviyelere gelmemiş olmakla birlikte bundan sonra daha iyiye gideceğine eminiz."

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki terör örgütlerinin faaliyetleri ile bu örgütlerin amaçlarına hizmet edecek içeriklerin yayıldığı düşünüldüğünde konunun önemli olduğunu dile getiren Arslan, bu gibi durumları engellemeye yönelik yasal düzenlemeler yaptıklarını ve Bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Arslan, terör olaylarının artmasına destek olabilecek faaliyetlerin veya yayınların yapılmasının insanların hayatını zorlaştırdığının ve ülkenin bekasına zarar verdiğinin altını çizerek, bunların engellenmesi adına olumlu çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Geçmişte Fransa'nın terör olayları ve başka içeriklerle ilgili kararlar alıp müeyyideler uyguladığını anımsatan Arslan, "Dolayısıyla biz de artık müeyyide uyguluyoruz. Bu konuda iyi mesafe katettik ama daha katetmemiz gereken mesafe var." diye konuştu.

(Bitti)