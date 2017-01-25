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Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:30
Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Bürosu polisleri, kentte meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, motosikletleri H.B. (15), A.H. (16), B.B. (16), Y.K. (15) ve H.B'nin (15) çaldığını belirledi.

Zanlıların çaldıkları motosikletler belli olmasın diye plakaları söküp bazı parçaları kırdıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 6 zanlı evlerinde yakalandı.

Zanlıların verdiği bilgiler doğrultusunda bulunan 5 motosiklet de Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim edildi.

- "Motosikletimi 3 günde buldular"

Mağdurlardan Hüseyin Emir, oturduğu evin önünden 3 gün önce motosikletinin çalındığını söyledi.

Tatil günlerinde eşiyle motosikletle gezdiklerini belirten Emir, "Polisler beni arayarak motosikletini bulduklarını söylediklerinde çok sevindim. Polislerden Allah razı olsun. Motosikletimi 3 günde bularak bana teslim ettiler." dedi.

Bu arada, şebekenin bir hırsızlıklığı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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