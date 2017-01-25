Suriyelilere 23 tır insani yardım

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, 23 tır insani yardım malzemesi, törenle Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Pursaklar Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Paşabağı Mahallesi'ndeki törenle Suriye'ye uğurlandı.
Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, yaptığı konuşmada, Suriyelilere sahip çıkmayı sürdüreceklerini, yardımların toplanmasına katkı sunan toplumun her kesimine teşekkür ettiklerini söyledi.
Platform Başkanı Osman Gerem de sığınmacılara desteklerini soğuk kış günlerinde artırmak istediklerini belirtti.
Yardım konvoyuna katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Gerem, "Şu ana kadar 92 tır yardım topladık. Bugün 23 tır daha yardım göndereceğiz. Gönderdiğimiz yardımlar Halep kırsalına ulaşıyor. Şanlıurfa'da da 25 tır yardımı Türk Kızılayı desteğiyle sığınmacılara dağıtacağız." dedi.
Şanlıurfa Müftü Vekili Rıfat Çelik'in okuduğu duanın ardından 23 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.