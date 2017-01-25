BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 15.30 ve 17.00, Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 16.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 16.30 ve 18.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 19.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun saat 14.30 ve öncesindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.