Kediler de köpekler kadar zeki olabilir

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ANKARA (AA) - Japon bilim insanları, bilinenin aksine kedilerin de köpekler kadar zeki olabileceğini ortaya koydu.

Kyoto Üniversitesinden araştırmacılar, hatırlama konusunda kedilerin de en az köpekler kadar iyi olduğunu ortaya koymak için kedilere hafıza testi uyguladı.

Deney kapsamında 49 evcil kedinin 15 dakika aradan sonra hangi kaptaki yemeği yediklerini hatırlama kabiliyetleri test edildi.

Test sonucunda, kedilerin "nerede" ve "ne" sorularına cevap teşkil edecek bilgileri hatırladıkları görüldü.

Bilim insanları, bu test sonucunun, insanların sabah ne yedikleri ve işteki ilk günleri gibi kişisel bilgileri hatırlamada kullandıkları "anılarla ilgili belleğin" kedilerde de bulunduğunu ortaya çıkardığını ifade etti.

Kyoto Üniversitesi araştırmacılarından psikolog Saho Takagi, kedilerin geçmişteki tek bir olayı hatırlamak üzerine gösterdikleri bu performansın, insanların hafızalarına benzer özelliklere sahip olabileceklerini gösterdiğini belirtti.

Bilim insanları, insanların köpeklerin kedilerden daha akıllı olduklarına dair genel inançlarının da kedilerin zekaları üzerine yapılacak başka deneylerle tamamen yıkılabileceğine işaret etti.

Uzmanlar, kedilerin 15 dakikadan daha uzun süre sonra da bilgileri hatırlayabileceğine inanıyor.

Kedilerin insanların jest ve mimiklerine karşılık verme üzerine yapılacak zeka testlerinde de köpekler kadar başarılı olacaklarına inanan bilim insanları, kedilerin zekalarının anlaşılmasının insanlarla kedilerin ilişkilerine katkıda bulunacağının altını çiziyor.

Araştırmanın sonuçları "Behavioural Processes" dergisinde yayımlandı.



