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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "KOBİ'ler için Nefes Kredisi Projesi kapsamında Trabzon'da KOBİ'lere 18 milyon lira kredi kullandırıldığını belirterek "6 milyon liralık ek kredi ile bu rakam 24 milyon liraya ulaşacak." dedi.

Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında aylık yüzde 0,83, yıllık yüzde 9,90 faizle 1 yıllık vadeyle ülke genelinde KOBİ'lere toplam 5 milyar lira kredi sağlanmasının planlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak katkı sağladıklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, "KOBİ'ler yüzde 15-18 arasında faizle kredi kullanıyor ve dolayısıyla faiz baskısından adeta nefes alamıyordu. KOBİ'lere yıllık faizi yüzde 10'un altında kredi kullandırarak nefes almalarına katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, KOBİ'ler için Nefes Kredisi Projesi çerçevesinde ilk etapta 10, sonrasında ise 2 ve 6 milyon lira olmak üzere Trabzon'da KOBİ'lere bugüne kadar 18 milyon liralık kredi kullandırıldığına dikkati çekerek, "6 milyon liralık ek kredi ile bu rakam 24 milyon liraya ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Hacısalihoğlu, KOBİ'lerin talebinin sürmesi halinde kredi miktarının artırılabileceğini de sözlerine ekledi.