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Edirne Ticaret Borsası
25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:06
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,892 liradan satıldı.
Salon satışında tek işlemde 10 ton buğday, kilogramı 0,892 liradan alıcı buldu.