Kars'ta kar yağışı ve tipi

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KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, sabah başlayıp öğle saatlerinde etkini artıran ve halen devam eden kar yağışı sebebiyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezindeki bazı vatandaşların yolda yürümekte güçlük çektiği, yolda kayan bazı vatandaşların da düştüğü gözlendi.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle Sarıkamış-Kars karayolunda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Söz konusu yolda güvenlik güçleri, sürücüleri kış lastiği takmadan ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Aşırı soğuklar nedeniyle ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ördek Gölü'nün yüzeyi de tamamen buzla kaplandı. Donan göl üzerinde uçan yabani ördeklerin, göldeki küçük su birikintisinde yüzüp kar üzerinde kümelenmesi dikkati çekti.

Kars il merkezi ve Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından bazı vatandaşlar da özçekim yapıp karın tadını çıkardı.

Üniversite öğrencisi Sena Songül Coşkun, "Kar yağışıyla oluşan güzel manzaralar eşliğinde özçekim yapmak için sokağa çıktım. Kar yağışı çok güzel." dedi.