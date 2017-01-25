Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4'ü tutuklu 8 sanık, hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, öğretmenlerden tutuklu sanıklar Ferhat B, Hüseyin G, Ferhat D, tutuksuz yargılanan İsmail S, Necati T, Mustafa A. ile işçi Uğur K. ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Hümeyra G. ise Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıklara iddianamenin tebliğ edilmemesi üzerine sanıklardan ek süre talep edip etmediklerini sordu. Sanıklar da ek süre talep etmediklerini belirtti.

Tutuklu sanıklardan Hümeyra G, Aktif Eğitimciler Sendikasına (Aktif-Sen) üye olduğunu ancak daha sonra ayrıldığını ve 2014'te meraktan "ByLock"u indirdiğini ileri sürdü.

"ByLock"un zor bir program olduğunu, daha sonra uğraşmayı bıraktığını ve programla kimseyle mesajlaşmadığını savunan Hümeyra G. tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan Mustafa A. ise öğrenciliğinde FETÖ'nün ev ve yurtlarında kaldığını belirterek, çeşitli görevlerde bulunduğunu dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişimine kadar örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i izlediğini anlatan Mustafa A. "Evlenmek istediğim zaman bana karşı geldiler. Ben dışarıdan evlenmek istediğimi söylediğimde tavır aldılar. Bunların böyle olduğunu çok geç anladım. Eski düşüncelerimde olsaydım, bu konuşmalarımın cehenneme gidecek bir sebep olduğunu düşünürdüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hümeyra G. ile Ferhat D'nin tahliyelerine, Ferhat B. ile Hüseyin G'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Necati T. ile Uğur K'nın adli kontrollerinin kaldırılmasına ve yurt dışı yasağı getirilmesine hükmeden mahkeme, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.