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Mersin Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlanacak

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:11
Mersin Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlanacak

MERSİN (AA) - Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan Mersin Şehir Hastanesinde "son kontrollerin" sürdüğünü ve yakın zamanda hasta kabulüne başlanacağını bildirdi.

Çamsarı, Mersin Şehir Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, hastanenin açılış sürecinin titizlikle ilerlediğini, artık kabul aşamasına geldiklerini söyledi.

Sorunsuz bir sağlık hizmeti için son kontrollerin yapıldığını vurgulayan Çamsarı, "Şehir hastanemiz kabul aşamasına geldi. Yani bütün inşaat, teknik donanım, içerisindeki her türlü yapılarla beraber bize artık teslim edilecek. Bu teslim süreçleri bilindiği gibi tüm hastanelerde kabul işlemleri olur. Şu anda hastanemizde kabul sürecimiz işliyor. Sağlık Bakanlığımız, müşavir firmamız, özeldeki firmalar ve genel sekreterliğimizdeki uzmanlar tüm sistemleri kontrol ediyor." diye konuştu.

Çamsarı, hizmet için inşaatların bitmesinin yetmediğinin aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir sağlık hizmetinin sunumu için eksiksiz sistemler ve eksiksiz kabul yapmak gerekli. Bu anlamda da tüm testler, sistemin doğru ve eksiksiz çalıştığını, sağlık hizmeti sunmaya yeterli olduğunu kontrol ediyoruz. Muayene ve kabul komisyonları bu amaçla çalışıyor. Bir prizden, son teknoloji cihazın çalışmasına kadar kontroller yapılıyor. Çalışmalar hızlı şekilde ilerliyor. Çok kısa bir sürede, birkaç gün içerisinde tamamlanıp hizmete hazır olduğunun tespit edildiği anda da hasta kabulüne ve hizmet vermeye başlayacağız."

- "Sağlık hizmeti kamunun garantisinde"

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yapılan hizmetin kamu garantisinde olduğunu belirten Çamsarı, "Kamu ve özel işbirliğinde sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde. Vatandaşlarımız aynı şartlarda, daha önceki kamu hastanelerinde hangi hizmeti ne şartta alıyorlarsa şehir hastanemizde de alacaklar. Bu özel bir sağlık hizmeti değil, kamunun bir sağlık hizmetidir. Bu hizmetin patronu kamudur. Bunun bilinmesini istiyoruz." dedi.

Çamsarı, hastaneye ulaşım için ek yolların tamamlandığını, bazı yolların genişletildiğini ve toplu taşıma hizmetinin başladığını dile getirdi.

Mersinlilerin talep durumuna göre yeni alanlar ve uzman kadrolar oluşturulabileceğini aktaran Çamsarı, bin 253 yatak kapasitesine sahip hastane bünyesinde "hiperbarik oksijen tedavisi"nin de yapılacağını kaydetti.

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