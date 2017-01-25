Temizlik için gittiği evi soydu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, temizlik için gittiği bir evden 30 bin lira değerindeki altın ile çeşitli eşyaları çalan kadın gözaltına alındı.

Zahit Mahallesi Şehzade Sokağı'ndaki bir evden, 30 bin lira değerindeki çok sayıda ziynet eşya ile çeşitli elektronik eşya çalındı.

Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri başlattıkları çalışmada, ikametin kapı ve pencerelerinde herhangi bir zorlama olmadığını tespit etti.

Ekipler, ev sahibinin ifadesi doğrultusunda, eve temizlik için gelen ve yedek anahtarı bulunan A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda hırsızlığı gerçekleştirdiğini itiraf eden A.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Ç, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.