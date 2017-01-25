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ANKARA (AA) - Tıbbi atıkların güvenli bir şekilde bertarafı amacıyla düzenlemeler içeren "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ile hastanelerde tıbbi atıkla ilgili işlerde çalıştırılacak personele yetki belgesi zorunluluğu getirildi.

"Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelik, sağlık kuruluşlarına ait atıkların yerinde, ayrı ayrı toplanması, geçici depolanması, belediyeler tarafından taşınması, sterilizasyon ve yakma yoluyla bertaraf işlemine tabi tutulması ile ilgili teknik ve idari detayları kapsıyor.

Yönetmelikte, patolojik atıkların yönetiminde sağlanan kolaylıklar, diyaliz sularının tıbbi atık kapsamından çıkarılması, tıbbi atıkların başka bir ilde bertarafı konusunda yapılan rahatlatıcı düzenlemeler, sterilizasyon işleminin geçerliliği hususundaki kriterlerin artırılması, tıbbi atık yönetiminden sorumlu personelin enfeksiyon risklerine karşı periyodik olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi ve aşılama başta olmak üzere koruyucu tedbir zorunluluğu gibi alanlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Yönetmelik ile hastanelerde tıbbi atıkla ilgili işlerde çalıştırılacak personele yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle, yeterli bilgi ve yetkiye sahip olmayan personelin tıbbi atıkların yönetimi sırasında oluşabilecek hepatit, AIDS ve benzeri bulaşıcı hastalıklara yakalanması noktasında riskler azaltılacak.

Yetki belgesi alabilmek için bu işlerde çalışacak personelin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen eğitimlerde başarılı olması şartı aranacak.

Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla 22 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete'deki "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.