Nijerya'da şiddet: 4 ölü

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MAIDUGURI (AA) - Nijerya'nın Maiduguri kentinde Boko Haram terör örgütünün düzenlediği üç intihar saldırısında 4 kişi öldü.

Üst düzey emniyet yetkilisi Damian Chukwu, düzenlediği basın toplantısında, saldırılarda kendilerini havaya uçuran 3 saldırgan ile yerel bir güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade etti.

Saldırı hazırlığındaki bir erkeğin gece yarısı askerler tarafından etkisiz hale getirildiğini, ikinci bir erkek saldırganın sabaha karşı vurulduktan sonra kendini havaya uçurduğunu söyledi.

Chukwu, üçüncü saldırıyı düzenleyen kişinin bir kadın olduğunu, kadın saldırganın, ikinci saldırının gerçekleştiği bölgenin 200 metre ilerisinde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini kaydetti.

Üçüncü saldırıda yerel güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Chukwu, emniyet yetkililerinin Boko Haram'a ait olduğundan şüphelenilen bomba yüklü araçlarla ilgili istihbarat aldığını da sözlerine ekledi.

Boko Haram'ın bir süredir intihar saldırılarında kadın ve genç kızları kullandığı bilinirken geçen yıl 9 Aralık'ta Madagali kasabasındaki markette düzenlenen intihar saldırısını 2 kadın eylemcinin yaptığı açıklanmıştı. Saldırıda en az 30 kişi ölmüş, 67 kişi de yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, yaklaşık 20 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.



Örgüt, 2015'ten bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.



Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun ve Benin tarafından örgütle mücadele çerçevesinde oluşturulan ve 10 binden fazla askerle hareket eden Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü (FMM) de Boko Haram'ı yok etmek amacıyla bölgede operasyonlar düzenliyor.

