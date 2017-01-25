Sivil toplum kuruluşlarından Vali Coş'a destek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, iki gün önce bir ulusal gazetede yer alan "valilerin pasaportuna el konulduğu" yönündeki haberde Vali Hüseyin Avni Coş'un isminin geçmesine tepki gösteren 60 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, Coş'u ziyaret ederek "destek" mesajı verdi.

Camili Mahallesi'ndeki Valilik yerleşkesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına konuşan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, bir ulusal gazetede algı oluşturmaya yönelik çıkan haberin ardından Vali Coş'u ziyaret ettiklerini söyledi.

Coş'un hükümete ve milli iradeye yönelik operasyonlara karşı cansiperane duruşunu bütün kamuoyunun gördüğünü ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Mezkur gazete, daha önceki bir manşetinde bu MİT tırlarının içerisindeki malzemenin görüntüsünü vererek algı oluşturmaya çalışmıştı. Bugün de o MİT tırlarını durdurmaya kalkan FETÖ'ye karşı operasyon yapan Sayın Valimize yönelik bir operasyon haberi var. Sayın Valimizin hem Sakarya'da hem de geçmişte görev yaptığı tüm bölgelerde FETÖ denilen oluşumla etkili mücadele yapmış olduğunun bizzat şahidiyiz." diye konuştu.

Aydın, FETÖ'nün birçok yapının içerisine sızdığına işaret ederek şunları söyledi:

"Yılların Cumhuriyet gazetesinin başına getirdiği Can Dündar, FETÖ'yle bağlantılı olarak haber yapıyor ve daha sonra yurt dışına kaçıyor. Dolayısıyla bazen ters algı oluşturarak kamuoyunu manipüle edip kendisiyle mücadele eden etkin siyasi, bürokrat ya da Valimiz gibi etkili şahsiyetleri yıpratmaya çalışıyor. Ne yaparsanız boş. Biz milli irade içerisinde yer alan birçok sivil toplum kuruluşu ve Sakarya halkı özelde, genelde Türk milleti olarak neyin ne olduğunu biliyoruz. Bu milletin feraseti, yapmaya çalıştığınız algıları bertaraf etmeye yeterli gelecektir."

- "Milli ve manevi güçlerimizin sayesinde bütün sıkıntılarımızı aşacağız"

Kendisinin ve milletin yanında oldukları için sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Hüseyin Avni Coş, milletin huzur, güvenlik ve geleceği için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Daha iyi, büyük ve güçlü Türkiye için bütün engellemelere rağmen yılmadan, bıkmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin önderliğinde kurulan bütün tuzakları bozarak, bütün engelleri aşarak inşallah her alanda yeniden büyük Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Gençlerimize, çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye'yi teslim edeceğiz."

Coş, bunun için yapılan çalışmaları engellemek ve baltalamak isteyenler olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Milletimizin içinde fitne ve fesat tohumlarını saçmak isteyen, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen, milletimizin bir kısmını kandırarak beyinlerini iğfal ederek onları milletimize, devletimize karşı kullanmak isteyen, kökü dışarıda güçler var. Bunlara karşı en büyük güvencemiz, milletimizin sağduyusu, birliği, beraberliği ve arifliğidir. İnşallah dün olduğu gibi bugün de yarın da bu milli ve manevi güçlerimizin sayesinde bütün sıkıntılarımızı aşacağız. İstikbal, milletimizin olacak. Allah hepimize kuvvet versin. Sakaryamız zaten her zaman birlik ve beraberliğin tecelli ettiği bir yer. 'Birlik ve beraberlik' deyince, 'Vatan, millet, Sakarya' deyince aklımıza sizler geliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum."

Sivil toplum kuruluşları, ziyarette Coş'a Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Şehitler için dua okunmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İçişleri Bakanlığınca resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, iki gün önce bir gazetede yer alan "valilerin pasaportuna el konulduğu" yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı duyurulmuştu. Valiler hakkında Devlet Denetleme Kurulundan İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı, pasaport tahdidinin söz konusu olmadığı kaydedilmişti.