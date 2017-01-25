Zonguldak’tan Haleplilere yardım

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak’ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin katkılarıyla temin edilen insani yardım malzemeleri, Haleplilere gönderildi.

KYK Zonguldak Bölge Müdürü Hayri Bulazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" projesine yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Genel Müdürlüğün talimatı üzerine ülke genelindeki tüm KYK yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla kampanya başlatıldığını belirten Bulazar, Suriye’den iç savaş nedeniyle tahliye edilen vatandaşların hüzünlerini paylaşmak, onların temel gereksinimlerini temin etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bulazar, "Öğrencilerimiz, büyük fedakarlık gösterdi. Sınavları olmasına rağmen vatandaşlar ve esnafın da desteğiyle bir tır kadar malzeme topladılar. Onların il merkezi ve ilçelerde topladıkları yardımları bugün Kızılayın temin ettiği tırla uğurlayacağız. Kampanyaya destek veren tüm Zonguldak halkına sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılayı Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nihat Aygün de özellikle tek tek iş yeri, dükkan ve mağazaları gezerek yardım malzemelerini toplayan öğrencileri kutladığını ifade etti.

Giysi, gıda ve temizlik maddelerini taşıyan yardım tırı, KYK kampüsünden dualarla uğurlandı.