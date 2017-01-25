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Polisten şoförlere közlenmiş patates ikramı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:34

SİVAS (AA) - Sivas'ta denetim yapan trafik polisleri, şehirler arası çalışan kamyon ve tır şoförlerine, çay ile sobada közlenmiş patates ikram etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sivas-Ankara karayolundaki binaları önünde denetim yaptı.

Durdurdukları kamyon ve tırlarda evrak kontrolü yapan ekipler, sonrasında şubeye davet ettikleri şoförlere, bahçedeki kapalı kameriyede çay ve sobada közlenmiş patates ikramında bulundu.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şubelerinin dinlenmek isteyen tüm sürücülere sürekli açık olduğunu söyledi.

Bazı sürücülerin şubeleri önünde mola verdiğini ve namaz kılmaya geldiğini belirten Dursun, "Sürücüleri her zaman misafir etmekten mutluluk duyarız." dedi.

Amaçlarının trafik kazalarını önlemek olduğunu dile getiren Dursun, kamyon ile tır şoförlerine verilen eğitimler ve denetimler sayesinde, 10 yıl öncesine göre kaza oranında önemli düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Tır ve kamyon şoförlerinin araçlarında çalışma süresinin 4,5 saat olduğunu, bunun sonrasında en az 45 dakika mola kuralının bulunduğunu anlatan Dursun, "Geride kalan yılda şubemiz ve bağlı istasyon amirliklerimizce 248 bin 400 araç denetlendi. Bu yıl yüzde 10 artış hedefliyoruz. Sorumluluk alanımızdaki ölümlü kaza sayısında yüzde 30, yaralamalı kazada ise yüzde 5'lik azalma meydana geldi. Yapacağımız denetimlerle bu yıl kaza oranını daha da düşürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Zaman zaman denetim yaptıkları sürücülere şubelerinde çay ikram ettiklerini bildiren Dursun, bugün de farklılık olması açısından çay ve sobada közlenmiş patates ikramında bulunduklarını kaydetti.

Sivas'ta 13 geçidin bulunduğunu, olumsuz hava koşullarında buradan geçen kamyon ve tır sürücülerinin zorluk yaşadığını dile getiren Dursun, büyük araç şoförlerine, kar ve buzlanma olduğu dönemlerde zorunlu olmadıkça bu geçitleri kullanmamalarını önerdi.

Tır şoförü Kadir Varık ise denetim sonrasında yapılan patates ikramına şaşırdığını belirterek, "İlk kez böyle bir uygulamayla karşılaşıyorum. Trafik polislerimize ilgileri ve ikramlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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