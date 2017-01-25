Sağlık görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

KARABÜK (AA) - Gaziantep'te kaza yapan askere müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sağlık görevlisi İlknur Bedir (32), memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Bedir'in naaşı, cenaze aracıyla Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine getirildi.
Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Bedir'in eşi, yakınları, iş arkadaşlarının yanı sıra Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve vatandaşlar katıldı.
Bedir'in cenazesi, beldeye bağlı Sipahiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Gaziantep Şahinbey ilçesi Özdemirbey Caddesi'nde 13 Ocak'ta yaşanan trafik kazasında yaralılara müdahale ederken, otomobilin çarpmasıyla yaralanan İlknur Bedir, dün tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.