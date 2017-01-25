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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:37
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anayasa değişikliği sürecine ilişkin, "Yeni kamplaşmalara sebep verecek noktalara gelmesini arzu etmiyorum. Bunun bir kampanyayla gerginlik ortamı oluşturmasını veya artmasını arzu etmiyoruz. Düşüncemiz belli, söyledik. Bunu da başkalarını ilzam etmek için değil, hakikaten şu anda doğru olan bir adım olduğu için söyledik." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendiren Karamollaoğlu, parti olarak birlik ve beraberlikten yana olduklarını belirterek, toplumu kutuplaştıracak politikalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin uzun zamandan beri yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu anlatan Karamollaoğlu, yapılacak anayasaya değişikliğinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin dikkate alınmasını istedi.

Bütün yetkileri cumhurbaşkanında toplayan, hükümeti ortadan kaldıran bir değişikliğin yapılmaması gerektiğini savunan Karamollaoğlu. "Anayasa değişikliği ile ilgili bizim endişemiz, müzakere ortamı büyük çoğunlukla ortadan kalkıyor. Müzakere edilmeden doğrular ve gerçekçi politikalar ortaya çıkarılamaz." diye konuştu.

Anayasa değişikliğine ilişkin daha önce yaptıkları açıklamaların bazı kesimler tarafından çarpıtıldığını belirten Karamollaoğlu, "Bugüne kadar yapılan açıklamalarda ne dedik? Başbakanlık kaldırılıyorsa kuvvetler ayrımı gerçekleştirilmelidir. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır ama parlamentoya müdahale etmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tabanımızda müspet bir yaklaşım var"

Bir gazetecinin "Referandum için hayır kampanyası yapacak mısınız?" sorusuna, Karamollaoğlu, kutuplaşmaya neden olacağı gerekçesiyle kampanya çalışması yürütmeyeceklerini belirtti.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Yeni kamplaşmalara sebep verecek noktalara gelmesini arzu etmiyorum. Bunun bir kampanyayla gerginlik ortamı oluşturmasını veya artmasını arzu etmiyoruz. Düşüncemiz belli, söyledik. Bunu da başkalarını ilzam etmek için değil, hakikaten şu anda doğru olan bir adım olduğu için söyledik."

"Anayasa değişikliğinin referanduma sunulması halinde aldıkları 'hayır' kararının parti tabanınca nasıl karşılandığına" ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, "Bizim tabanımızda genelde açıklamalarımıza müspet bir yaklaşım var, geziyoruz, görüyoruz. Temkinli olanlar da var. Bizim tabanımızda 'acaba şöyle yapsak daha mı doğru olur' diyenler mutlaka bulunacak. Biz onlarla da oturup konuşacağız. Daha zamanımız var, değerlendireceğiz." diye konuştu.

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