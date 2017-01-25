Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Avrupa Çevre Ajansınca (AÇA) iklim değişikliğinin gelecek yıllarda da devam edeceğine dikkat çekilerek, "İklim değişikliğinin ölçeğini ve etkilerini iki etken belirleyecek. İlki, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel anlaşmaların ne derece uygulanacağı, ikincisi ise riskleri en aza indirmeye yönelik stratejiler" ifadeleri kullanıldı.

AÇA tarafından Avrupa'daki geçmiş ve öngörülen iklim değişikliklerinin, ekosistemler ve toplum üzerindeki göstergeleri temel alınarak hazırlanan "Avrupa’da iklim Değişikliği, Etkileri ve Kırılganlık 2016 Raporu" yayımlandı.

Avrupa kıtasının yükselen deniz seviyeleri, iklim değişikliğinden kaynaklanan daha sık ve şiddetli ısı dalgaları, sel, kuraklık ve fırtına gibi aşırı hava koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için daha iyi ve esnek adaptasyon stratejileri, politikaları ve önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Raporda, gözlemlenen iklim değişikliklerinin ekosistemler, ekonomi ve Avrupa'daki insan sağlığı ve refahı üzerinde geniş etkilere neden olduğu ifade edilirken, yağış düzenindeki değişimin, Avrupa'nın bol yağışlı bölgelerini daha yağışlı ve kurak bölgelerini daha da kurak hale getirdiğine işaret edildi.

Küresel ve Avrupa bazında sıcaklıklarda, deniz seviyelerinde ve azalan deniz buz kütlelerinde art arda yeni rekorlar kırıldığının altı çizilen raporda, "İklim değişikliği önümüzdeki on yıllarda da devam edecek. İklim değişikliğinin ölçeğini ve etkilerini iki etken belirleyecek. İlki, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel anlaşmaların ne derece uygulanacağı, ikincisi ise riskleri en aza indirmeye yönelik stratejiler." denildi.

- Ekosistem, insan sağlığı ve ekonomiye etkisi

Raporda, iklim değişikliğinin kara ve denizlerdeki biyoçeşitlilik için bir tehdit olduğu ifade edilirken birçok hayvan ve bitki türünün yaşam döngülerinde değişim yaşadığına ve daha yüksek rakımlara doğru göç ettiğine dikkat çekildi.

Aynı zamanda, iklim değişikliği sebebiyle enfeksiyon, kimyasal tehlikelere maruz kalma ve zihinsel sağlık sorunlarının meydana geldiği belirtilen raporda, "Daha sıklaşan ve yoğunlaşan ısı dalgaları Avrupa'da on binlerce erken ölüme yol açıyor. Uygun adaptasyon önlemleri alınmadığı sürece, bu eğilimin artması ve yoğunlaşması bekleniyor. Kene türleri, Asya kaplan sivrisineği ve diğer hastalık taşıyıcılarının yayılmaları, Lyme hastalığı, kene kaynaklı ensefalit, Batı Nil ateşi riskini arttırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, AÇA üye ülkelerindeki iklim bağlantılı aşırı hava olaylarının, 1980'den beri 400 milyar avrodan fazla ekonomik kayba neden olduğu bilgisi paylaşılırken Avrupa'daki iklim değişikliğinin gelecekteki maliyetlerine ilişkin belirsizlikler içerdiği fakat iklim değişikliği kaynaklı en yüksek hasar maliyetinin Akdeniz bölgesinde olacağı öngörüsüne de yer verildi.