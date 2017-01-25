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"Aleyhimde karar veren AİHM’e yıllar sonra hakim seçtim"

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:42

KONYA (AA) - MUHAMMED ALİ AKMAN - AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Yıllar önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başörtüm için aleyhimde karar vermişti. Avrupa Konseyinde oy kullanarak, benim aleyhimde karar veren AİHM’e yıllar sonra hakim seçtim." dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) kış dönemi Genel Kurulu için Strazburg'da bulunan AKPM Türkiye Delegasyonu üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce AİHM'e başvurmuş ve aleyhinde karar verilmiş birisi olarak bu mahkemede görev yapacak hakimlerin belirlenmesinde oy kullanmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

- "Anlam yüklü bir görevdi"

AİHM'de görev yapacak farklı ülkelerden hakimlerin, Avrupa Konseyi asıl üyeleri tarafından seçildiğini belirten Usta, şöyle devam etti:

"1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrenci iken okula başörtülü olarak alınmadık. Aynı yıl bu haksızlığı gidermek için AİHM’e başvuruda bulundum. 2004'te aleyhimde sonuçlanan dava için itiraz ettim. 2005'te kararın doğru verildiği belirtilerek, itirazım reddedildi ve dava kapanmış oldu. Yıllar önce davacı olarak gittiğim bir mahkeme heyetinin önündeyken, şimdi o mahkeme heyetinde görev yapacak hakimleri belirleyen seçimde oy kullanıyorum. Benim için heyecan verici, duygulandırıcı ve anlam yüklü bir görevdi."

Başörtüsü konusunda 1998 yılında açtığı davanın sonucunun şahsına yönelik değil, siyasi bir karar olduğunu vurgulayan Usta, "Benim oyumla göreve gelecek hakimlerin bağımsız, özgür ve hür vicdanlarıyla, kişisel hak ve hukukları koruyacak kararlara imza atmaları temennisi ve duasıyla oyumu kullandım." diye konuştu.

Usta, geçen sene ocak ayında Avrupa Konseyinde yaptığı bir konuşmada, başörtüsü nedeniyle AİHM tarafından mağdur edilmiş bir kişi olarak, şu anda Avrupa Konseyinde ülkesini temsil eden başörtülü bir milletvekili olmanın ve AİHM'de işleyiş sürecinde karar verici konumda görev almanın, kendisi için çok anlamlı olduğunu söylediğini aktardı.

- "Bu süreç Türkiye'nin başarısıdır"

Başörtülülerin okula dahi alınmadığı bir süreçten başörtülü milletvekilerinin Türkiye'yi Avrupa Konseyinde temsil ettiği bir döneme gelindiğine dikkati çeken Usta, "Bu süreç Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye, bireysel hak ve özgürlükler alanındaki çalışmaları, yenilikeleri ve gelişmeleri gerçekleştirmemiş olsaydı, aynı sorunları halen yaşıyor olabilirdik. Bizim şuan bu konumlarda olmamız, Türkiye'nin özgürlükler konusunda başarmış olduğu süreç sayesindedir." ifadesini kullandı.

- AKPM'de Türkiye hakkında yapılan oylama

Pazartesi günü Avrupa Konseyinde yapılan görüşmelere, Türkiye aleyhinde bir kararın çıkma ihtimali olduğu için tepki göstermek amacıyla katılmadıklarını vurgulayan Usta, CHP milletvekillerinin görüşmeye katıldıklarını, ancak Türkiye lehinde oy kulanmadıklarını bildirdi.

Usta, Türkiye aleyhinde bir karar verilmesi durumunda, Avrupa Konseyinin bu kararın sonuçlarına katlanması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz Konseyin kurucu üyeleri arasındaki 5 büyük ülkeden biriyiz. Türkiye'den 18 üye ile katıldığımız Avrupa Konseyine her yıl 30 milyon avro bütçe veriyoruz. Pazartesi günü yapılan görüşmelerde, eğer aleyhimize bir karar çıkmış olsaydı, bundan sonraki Konsey toplantılarına da katılmayacaktık."

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