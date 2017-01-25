Uludağ'da sömestir tatili bereketi

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BURSA(AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatili nedeniyle yoğunluk sürüyor.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 1 metre 60 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 4 derece olduğu Uludağ'da, akşam saatlerinden itibaren cumartesi gününe kadar aralıklarla kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu arada, sömestir tatili nedeniyle öğrenci grupları ve özellikle çocuklu ailelerin akınına uğrayan Uludağ'da, çocuklar ve üniversiteli gençler pistleri doldurdu.

Kimi öğrenciler doyasıya kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarırken kimileri de öz çekim ile yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.







