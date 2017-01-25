Minibüs sürücülerine "tabela" cezası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüs sürücülerine, görüşü engelleyen fazla sayıdaki araç içi güzergah tabelaları nedeniyle para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ulus Caddesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında kontrol edilen 97 toplu taşıma aracından 15'inin sürücüsüne görüşü engelleyen tabela bulundurmak, 6'sına ise çeşitli trafik kuralları ihlal etmekten toplam 4 bin 183 lira ceza uygulandı.
Aracının ön ve yan camında üçer tabela bulundurmaktan 206 lira para cezası kesilen sürücülerden Nizamettin Çimen, duruma tepki gösterdi.
Toplu taşıma araçlarında tabelaların ikiyle sınırlandırıldığı bilgisini veren polis, daha önce bir sürücünün, aracının ön camında fazladan bulunan tabelalar nedeniyle önündeki çocuğu fark edemeyerek çarptığını belirterek, sürücüye uygulamanın gerekçesini anlattı.
Sürücü Çimen ise "Yolcular tabelaya bakmadan araçlara nasıl binecek? Fazla olduğu söylenen tabelalar benim görüşümü engellemiyor." diyerek kendini savundu.