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40 günlük saygı nöbetini sonlandırdı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:53

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen askerlerin anısına, saldırının yaşandığı otobüs durağında saygı nöbeti başlatan emekli Fevzi Kurtoğlu, 40 günlük nöbetini tamamladı.

1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırının yapıldığı ve halk arasında "Şehit Komandolar Durağı" olarak bilinen otobüs durağında 39 gün boyunca saygı nöbeti tutan 63 yaşındaki Kurtoğlu, nöbetini 40'ıncı gününde dualarla tamamladı.

Fevzi Kurtoğlu, yanında getirdiği lokumu, bisküviyi ve meyve sularını durağı ziyarete gelen vatandaşlara ikram etti.

Kurtoğlu'nu nöbetinin son gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile gaziler ve şehit yakınları da yalnız bırakmadı.

Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fevzi Kurtoğlu, 40 gündür durakta nöbet tutuğunu ve şehitlerin ruhlarının kendisine kuvvet verdiğini söyledi.

Bu süreçte her türlü olumsuz hava şartına rağmen hiçbir şekilde nöbet yerini terk etmediğini ve olumsuzluklardan etkilenmediğini aktaran Kurtoğlu, "Üşümedim, acıkmadım, yılmadım. Onların ruhları bana kuvvet verdi, bir 40 gün daha olsa dururum. Hakkım varsa helal olsun. Onların bizde hakkı varsa, onlar da bize haklarını helal etsin. Bundan sonraki süreçte de her ayın 17'sinde durağa gelerek nöbetimi tutacağım. Her ayın 17'sinde buradayım, buraya bir isim verilene kadar veya bir anıt yapılıncaya kadar." diye konuştu.

Ali Yavuz da 40 gün önce yaşanan hain terör saldırısı sonrası tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düştüğünü kaydetti.

Patlamadan sonra 40 gün boyunca nöbet tutan Kurtoğlu'na destek vermek ve saldırının 40'ıncı gününde şehitleri anmak için durağa geldiklerini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Hainler bundan tam 40 gün önce 14 kahramanımızı şehit etti, 55 evladımızı da haince yaraladı. Bu patlamadan sonra Kayserimize ateş düştü. Ama biz pes etmedik ve Türk milleti olarak ayakta durduk. Bu hainler yok olana kadar biz buradayız. Nasıl ki buradaki patlamadan sonra Fevzi Kurtoğlu ağabeyimiz burada 40 gün soğuk demeden, kış demeden nöbet tutarak ahde vefa örneği gösterdi, biz de dernek olarak ağabeyimize teşekkür edip şükranlarımızı sunuyoruz."

Fevzi Kurtoğlu, açıklamaların ardından dizlerinin üzerine çökerek, "Burada şehidimizin kanı var. Bunlarla helalleşmek istiyorum." diyerek patlamanın olduğu yoldaki asfaltı öptü.

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