Erdoğan-Rajaonarimampianina ortak basın toplantısı

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ANTANANARİVO (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ilişkin, "Bunlar şu anda dünyanın 170 noktasında bu faaliyetlerini sürdürüyorlar ve dostlarımıza diyoruz ki 'Bak, biz bir darbe yedik siz de aynı darbeyi yemeyin, bununla ilgili olarak biz Maarif Vakfı'nı kurduk ve sizin Milli Eğitim Bakanlığınızla bizim vakfımız müşterek bir çalışma içerisine girerek bu bizdeki darbecilerin buradaki insafsız hareketlerinden Malgaş halkını, Malgaş gençliğini de böylece kurtarmış oluruz.' Biz tabi Maarif Vakfı, TİKA, Türkiye Bursları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla gereken desteği vermeye hazırız." dedi.

Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar'ın sahip olduğu nadir fauna ve floraya bağlı olarak sekizinci kıta şeklinde değerlendirildiğini belirterek, "Bu nadir güzellikteki kıtayı ve dost ülkeyi ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Her açıdan tarihi nitelikteki bu ziyaretimin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina'nın ismini söyledikten sonra, "İnşallah yanlış söylememişimdir." dedi.

Kendisine takdim edilecek Madagaskar Devlet Nişanı için de teşekkür ederek, verilecek nişanın iki ülke dostluğunun sembolü olmasını dileyen Erdoğan, Madagaskar'ın ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye büyük önem atfettikleri ülkeler arasında bulunduğunu bildirdi.

Ziyaret çerçevesinde savunma işbirliği, eğitim, tarım, endüstriyel çalışmalar ve enerji gibi alanlarda neler yapılabileceği konularını ele aldıklarını belirten Erdoğan, özellikle altyapı ve üst yapıda yapılabilecek çalışmaları da görüştüklerine değindi.

Kendisine 150 civarında iş adamının eşlik ettiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İş adamlarımız, Madagaskarlı iş adamlarıyla ve burada yönetimle yapılacak çalışmayla birlikte Madagaskar'a ne gibi yatırımlar yapabilirler ve BOT sistemiyle, PPP sistemiyle ne gibi çalışmalar yapılabilir bunları da aramızda görüşme imkanımız oldu. Değerli girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın Madagaskar'da çok şeyler yapacağına inanıyorum ve bunu da yaparken bir sömürgecilik anlayışıyla değil, 'kazan kazan' anlayışına dayalı olarak yapacaklarına inanıyorum. Çünkü bizim ne kültürümüzde ne de geçmişten bugüne değerler silsilemiz içerisinde böyle bir anlayış kesinlikle yoktur."

- "Malgaş halkının gerçek dostu olduğumuzu gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin, 2010 yılında Türk büyükelçiliğinin açılması ve 2015 yılı sonunda Türk Hava Yollarının İstanbul-Antananarivo seferlerine başlamasıyla siyasi, ekonomik ve ticari alanda önemli gelişmeler kaydettiğine şahit olduklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Madagaskar'ın uluslararası toplumca bir anlamda izole edildiği ve zor bir dönemden geçtiği süreçte biz burada, biliyorsunuz, büyükelçiliğimizi açtık. Mütevazı da olsa sağladığımız insani yardımlarla Malgaş halkının gerçek dostu olduğumuzu imkanlarımız dahilinde her zaman yanında olduğumuzu gösterdik. Bu dayanışma ve dostluk anlayışımızla Madagaskar halkının zihinlerinde yer etmekten, kalplerini ve takdirini kazanmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum."

Madagaskar'ın siyasi ve ekonomik istikrara kavuşması yönünde harcadığı çabalar için Rajaonarimampianina'ya tebriklerini ileten Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının vizyoner liderliği altında Madagaskar'ın her alanda gelişmeye ve kalkınmaya devam edeceğine inanıyorum. Şüphesiz burada önemli olan aynı hedef ve ideal etrafında kenetlenebilmektir." dedi.

Madagaskarlıların çok kullandığı ve anlamı "Birlik güçtür, kuvvettir." sözünü yerel dilde aktaran Erdoğan, "Bir ve beraber olduğunda bir ülkenin aşamayacağı hiçbir engel yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri ele alma imkanı da bulduklarını, geleceğe yönelik projeleri ve hedefleri değerlendirdiklerini bildirdi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin Türk büyükelçiliğinin açılmasıyla ivme kazandığını, 2005 yılında 12 milyon dolar olan ticaret hacminin elçiliğin açılmasının ardından 60 milyon dolara yükseldiğini anlatan Erdoğan, "İki ülkenin gerçek potansiyelinin çok uzağında olan bir rakam. Şimdi bu rakamı tabii ki bizim artırmamız gerekiyor, bu konuda da değerli dostumla mutabık kaldık. Ticaret hacminin Türk Hava Yollarının seferleriyle daha da yükseleceğine inanıyorum." diye konuştu.

- "Projelere Türk müteşebbislerinin ilgi duyacağından eminim"

Rajaonarimampianina'den "2015-2020 Ulusal Kalkınma Projesi" hakkında bilgi aldığına işaret eden Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Ulusal kalkınma planında yer alan projelere Türk müteşebbislerinin ilgi duyacağından eminim. İki ülke arasında turizm, madencilik, tarım, deniz ürünleri ve inşaat alanında çok ciddi fırsatlar olduğuna inanıyorum. Bilhassa altyapı yatırımları noktasında dünyada ikinci sırada olan müteahhitlerimizin yapacakları birçok proje olduğuna inanıyorum."

Seyahatinde kendisine farklı sektörlerden, ciddi birikimlere sahip iş adamlarının da eşlik ettiğine vurgu yapan Erdoğan, Rajaonarimampianina ile yatırımcıları bir araya getirecek Türkiye-Madagaskar İş Forumu'na da katılacaklarını bildirdi.

Madagaskar'ın sahip olduğu doğal yer altı zenginlikleri, tarıma elverişli arazileri, su kaynakları ve turizm zenginlikleriyle büyük bir potansiyel barındırdığına değinen Erdoğan, "Özellikle su kaynakları sebebiyle hidroelektrik santraller kurmak suretiyle Madagaskar'ın enerji ihtiyacını gidermekte çok ciddi adımlar atılabilir ve şu anda benimle beraber gelen müteşebbislerimizin arasında bu konuda güçlü olan isimler de var. El birliğiyle bunu harekete geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Örgütün tasfiyesi noktasında kendilerinden beklentilerimizi dile getirdim"



Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile görüşmelerinde 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleyi de konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Hizmet ve eğitim kılıfı altında Afrika'nın birçok ülkesinde örgütlenen bu yapı hakkında kıymetli dostuma bilgi verdim, belgeler verdim. Örgütün tasfiyesi noktasında kendilerinden beklentilerimizi dile getirdim. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim, bu yapı sadece Türkiye'ye değil, 40 yılda bu yapı devletin bütün kurumlarına, ordumuza, polisimize, devletin bütün kademelerine sızmak suretiyle 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. Şahsım ve başbakanımızı da hedef almak suretiyle ülkenin F16 uçaklarıyla helikopterleriyle, tanklarıyla, toplarıyla, modern silahlarıyla adeta kendi vatandaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ettiler, 248 vatandaşımızı şehit ettiler, 2 bin 193 vatandaşımızı yaraladılar.

Bunlar şu anda dünyanın 170 noktasında bu faaliyetlerini sürdürüyorlar ve dostlarımıza diyoruz ki 'Bak, biz bir darbe yedik siz de aynı darbeyi yemeyin, bununla ilgili olarak biz Maarif Vakfı'nı kurduk ve sizin Milli Eğitim Bakanlığınızla bizim vakfımız müşterek bir çalışma içerisine girerek bu bizdeki darbecilerin buradaki insafsız hareketlerinden Malgaş halkını, Malgaş gençliğini de böylece kurtarmış oluruz'. Biz tabii Maarif Vakfı, TİKA, Türkiye Bursları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla gereken desteği vermeye hazırız."

Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina'ya gösterdiği ilgi sebebiyle teşekkürlerini ileten Erdoğan, en yakın zamanda resmi ziyaret dolayısıyla kendisini Türkiye'de ağırlamak istediğini kaydetti.

(Sürecek)