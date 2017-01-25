Yasa dışı sınır geçişleri

ANKARA (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birliklerince, Suriye, Irak ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen 793 kişinin yakalandığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre Suriye'den 767, Irak'tan 25, İran'dan bir kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı.
Şahısların üzerinde 1 kilo 900 gram uyuşturucu, cep telefonu, bir miktar para ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ayrıca Türkiye'den Yunanistan'a 33, Bulgaristan'a 2 kişi de yasa dışı yollardan geçiş teşebbüsünde bulunurken engellendi.