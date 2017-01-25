Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve örgütün, "Emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturmanın dördüncü dalgasında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, 34'ü emniyet mensubu 41 şüphelinin yakalanması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.