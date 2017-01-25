Antalya'da ocak ayında deniz keyfi

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ANTALYA (AA) - Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde yağmurlu havanın etkili olduğu Antalya'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar sıcak havada denizin tadını çıkarırken, çocuklar kumsalda oynayarak vakit geçirdi.

- Çorum'da kar Antalya'da güneşli hava

Çorum'dan tatil için eşi İrfan Doğan ile Antalya'ya gelen Hatice Doğan, havanın güzel olmasını fırsat bilerek sahile indiklerini ifade etti.

Doğan, "Antalya'nın havası çok güzel. Türkiye'de aynı anda dört mevsimi bulabiliyoruz. Kış günü Antalya'da denize giriyorlar. Bu memleket başka yerde bulunmaz." dedi.

İrfan Doğan ise Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayarak, değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Çorum'daki köylerinin kar yağışı altında olduğunu anlatan Doğan, "Antalya'da ise denizin kenarındayız. Ne kadar güzel bir şey." diye konuştu.