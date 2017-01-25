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Rize'de FETÖ soruşturması

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:13

RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü mensuplarının gizli ve örgütsel görüşmelerde kullandıkları ByLock programı kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, S.O, İ.A, B.G. ve H.H. tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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