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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Samsun'daki silahlı yaralama ve darp

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:14

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması, bir kişinin darbedilmesi olayına ilişkin adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel araştırma ekibince, kaşör plastikçi Ozan Özcan'ın silahla vurulması, arkadaşı Arif Nas'ın darbedilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Y.E.K. (19), Y.S. (19) ve O.K'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E.K. ve Y.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. O.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde kaşör plastikçi olarak çalışan ve görev için Samsun'a geldiği öğrenilen Ozan Özcan (34), İlkadım ilçesindeki parkta arkadaşı Arif Nas ile otururken, Y.E.K, Y.S. ile O.K'nin yanlarına gelip sigara istedikleri iddia edilmiş, çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayan Özcan iki ayağından yaralanmış, Nas ise darbedilmişti.

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