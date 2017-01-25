Samsun'daki FETÖ/PDY davası

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan öğretmen ve tutuksuz sanık eşinin yargılanmasına devam edildi.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan dershane öğretmeni Berat K, tutuksuz yargılanan anasınıfı öğretmeni Tuba K. ile avukatı katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen sanıklar Berat K. ve eşi Tuba K, duruşmada yaptıkları savunmada, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, Berat K'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.