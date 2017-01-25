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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde FETÖ/PDY soruşturması

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:23

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen akademisyenlerden N.Y, R.K, H.F, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen cezaevi idare memuru E.Ç. ile adliye zabıt katibi B.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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