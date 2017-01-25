Kan bağışında il plakası hedefi

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SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğinin öncülüğünde başlatılan "Can Ver Kan Ver" kampanyası için il plakasından yola çıkılarak aynı anda 55 kişi kan bağışı yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali İbrahim Şahin ve kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkileri ile vatandaşlar Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan iki kan bağışı otobüsü ve kurulan 3 Kızılay çadırında kan bağışları alındı. Kampanyada 55 kişi aynı anda kan verirken bir günde 555 kişiden kan bağışı toplanması hedeflendi.

Törende konuşan Vali Şahin, Samsun'da kan bağışçısı sayısının Türkiye ortalamasından üzerinde olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

- Samsun'da kadın kan bağışçılarının sayısı yüksek

Kampanyada Samsun'un plakasını baz aldıklarını ve aynı anda 55 kişinin kan vermesini amaçladıklarını belirten Şahin, "555 kişinin bugün kan bağışında bulunmasını hedefliyoruz. Kamu kurumlarından arkadaşlarımızı da bu kampanyaya destek olmaları için davet ettik. Türkiye'de kadın kan bağışçılarının ortalaması yüzde 12, Samsun'da yüzde 17'dir. Bu ortalamayı daha yukarıya çekmeyi hedefledik. Diğer taraftan Kızılaya kan bağışında bulunmak istedik." dedi.

Kan stoklarının artması için böyle bir kampanya yaptıklarına işaret eden Şahin, "Kan vermek ayrıca insan sağlığını da iyi yönde etkiliyor. Yani kan vermenin kendi sağlığımız açımızdan da iyi olması bizleri heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, kan bağışının önemine işaret ederek son zamanlardaki kan bağışı kampanyaları ile kan stoklarının arttığını söyledi.

Demirel, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.