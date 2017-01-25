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Figen Yüksekdağ SEGBİS aracılığıyla ifade verdi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:24

VAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Erciş ilçesinde "seçim yasaklarını ihlal ettiği" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında ifade verdi.

Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Figen Yüksekdağ, SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Suat Çakan, müvekkilinin halen milletvekili, aynı zamanda HDP'nin eş genel başkanı olduğunu hatırlattı.

Müvekkilinin dokunulmazlığının devam ettiğini ileri süren Çakan, yargılamanın durdurulmasını talep etti.

- Yüksekdağ'ın savunması

SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlanarak savunmasını yapan Yüksekdağ da hakkında açılan davayla hukuki bir garabet yaşadıklarını, yasal olmayan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Anayasanın temel bir hükmünün ihlal edildiğini savunan Yüksekdağ, şöyle konuştu:

"Benim nezdimde Van halkı ve partimize oy veren 6 milyon insan cezalandırılmaktadır. Ülkemizde hukuk mekanizması siyasete alet edilmektedir. Bu nedenle tam anlamıyla hukukun açıklamakta zorlandığı bir durumla karşı karşıyayız. Hakkımda isnat edilen suç Erciş otogar binasının açılışına katılmam ve seçim propagandası yasağını delmemdir. Bunun bir suç olarak algılanmasını yanlış buluyorum. Ben Van'ın seçilmiş bir milletvekiliyim. Seçim yasakları kapsamında konuşmam son 24 saat kapsamına girmemektedir. Bir siyasetçi olarak bir hizmet biriminin açılışına katılmamdan daha doğal bir şey olamaz, ama ne yazık ki bir açılış etkinliğinde konuşma yaptığım için yargılanıyorum. Bu nedenle hakkımda açılan dava hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu ülkedeki Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri açılışlara katılmışlardır, ancak takip ettiğimiz kadarıyla haklarında açılan bir dava yoktur. Bizim için geçerli olan bu yasak, iktidar partileri için de geçerli değil midir?"

Kendisine isnat edilen suçu Türkiye'de onlarca kişinin işlediğini ileri süren Yüksekdağ, "Bu nedenle hakkımda açılan bu dava adaletsizliğe yol açacaktır. Davanın düşürülmesi ve beraat kararı verilmesi gerekir. Sosyal bir hizmet alanında konuşma yapmam yargılanmayı gerektirmez. En kötü demokrasilerde bile böyle bir uygulama yoktur." dedi.

Sanık avukatları da söz konusu iddianamede suç unsurunun bulunmadığını ve müvekkillerinin bir açılışa katıldığı için yargılandığını iddia ederek, beraat kararı verilmesini talep etti.


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