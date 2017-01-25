Özgecan Aslan'ın katillerine yapılan silahlı saldırı

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ADANA (AA) - Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babası Necmettin Altındöken'in ise yaralanmasıyla ilgili 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, katil zanlısı hükümlü sanık Gültekin Alan, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, hükümlü Hüsamettin Bağlar, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen Bağlar'ın eşi Gamze Bağlar ile Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Serkan Akkoca ise duruşmaya gelmedi.

Bir önceki duruşmaya Özgecan Aslan'ın fotoğrafının basıldığı tişörtle çıkıp suçunu itiraf eden Alan, savunmasında, kimsenin kendisini azmettirmediğini veya yardım etmediğini tekrarladı.

Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi ve Alan'a yardımcı olmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Alan'ın tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar Hacı Ahmet Özdoğan, Hüsamettin Bağlar ve eşi Gamze ile Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel'in mevcut delil durumunu değerlendirerek tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken (26) ile babası Necmettin Altındöken (51), tutuklulardan Gültekin Alan'ın 12 Nisan 2016'da silahlı saldırısına uğramıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Suphi Altındöken hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında Alan ile olaya karıştıkları iddia edilen Hüsamettin Bağlar ve eşi Gamze Bağlar ile Hacı Ahmet Özdoğan, Ahmet Tekin Baykal ve Ferat Yüksel tutuklanmış, Serkan Akkoca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.