Polisin yanlış eve düzenlediği operasyonun ölüme neden olduğu iddiası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 12 suçtan aranan bir zanlının saklandığı ihbar edilen eve polis ekiplerince yapılan operasyon sırasında, 65 yaşındaki kadının kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesinin ardından, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Ailenin Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki evine mahalle muhtarı Adnan Uç ile gelen Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hamide Yücel'in oğlu Ali Yücel ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Aileye olaydan duydukları üzüntüyü ileten Kaymakam Özgödek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başsağlığı dileklerini iletmek üzere görevlendirildiğini söyledi. Hamide Yücel'e Allah'tan rahmet dileyen Özgödek, "Sayın İçişleri Bakanımız ve Antalya Valimizin aileye başsağlığı ve taziye dileklerini iletiyorum. Ayrıca olayın soruşturulacağını ve varsa ihmali görülen personel hakkında gereğinin yapılacağına ilişkin bana ifade edilen hassasiyetlerinden haberdar etmek için buradayım." dedi.

Ali Yücel ise ziyaretten dolayı Kaymakam Özgödek'e teşekkür etti. Yücel, "Biz devletimizin yanındayız ve son derece saygılıyız. Annemin 2006 yılında kalp kapakçığı değişti. Kalp hastasıydı. Polis memurunun böyle durumları düşünüp daha tedbirli hareket etmesini beklerdik. Devletimizi seviyoruz. Dileğimiz hatanın tekrarlanmaması ve sorumlu personel hakkında gereğinin yapılmasıdır." dedi.

- Olayın geçmişi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 gün önce ihbar üzerine polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyon sırasında, içeride bulunan ve bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği belirtilen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetmişti. Hamide Yücel'in cenazesi Ertuğrul Gazi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükşehir Belediyesi Mezarlığında toprağa verilmişti.



