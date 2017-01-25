Alanya'daki silahlı saldırı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Alanya'da araç servisinde müşteri olarak beklerken, hareket halindeki otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan Osman Karaosmanoğlu, tedavi gördüğü Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Karaosmanoğlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderildi.
Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili, Karaosmanoğlu'nun aralarında husumet bulunduğu belirtilen kuzeni O.Ö'yü gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alanya'da 17 Ocak'ta çevre yolunda hareket halindeki otomobilden, bir araç servisinde müşteri olarak bekleyen Osman Karaosmanoğlu'na (43) pompalı tüfekle ateş açılmıştı. Vücuduna ve başına saçma isabet eden Karaosmanoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.