Orta Karadeniz'de kar uyarısı

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SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz Bölgesi'nde kar bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacağını belirtildi.

Yağışların pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışların perşembe günü kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde ise kara dönüşmesi; cuma ve cumartesi günleri ise yağış alan tüm yerlerde aralıklı kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının özellikle Kastamonu, Sinop kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer yoğun olması beklenmektedir. Yağışlı ve soğuk hava nedeniyle hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir."

Açıklamada, soğuk hava ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.