Adana'da cezaevindeki yangın

ADANA (AA) - Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen mahkumlardan biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'ndeki cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen mahkumlardan 17 yaşındaki F.K. de Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
F.K'nin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.
Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çocuk koğuşunda 18 Ocak'ta çıkan yangında, 6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan etkilenmişti. Mahkumlardan 17 yaşındaki M.E. tedavi gördüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 Ocak'ta ölmüştü.